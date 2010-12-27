Полиция ищет мужчину, заигрывавшего со школьницей в вагоне метро

В правоохранительные органы обратилась бабушка старшеклассницы.

В петербургской подземке мужчина выбрал предметом своих заигрываний девушку, которой еще не исполнилось 18 лет, теперь его ищет полиция. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел вечером 2 февраля, когда 15-летняя школьница ехала в вагоне метро на станцию "Гостиный двор". Неизвестный высокий человек на вид 22-25 лет начал прижиматься к девушке и распускать руки. Усмирить его помогли другие пассажиры, но на ближайшей станции он вышел и скрылся в толпе.

В полицию с заявлением обратилась 62-летняя бабушка потерпевшей. Полиция начала проверку по факту инцидента. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.