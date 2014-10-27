Полиция Васильевского острова обнаружила целый подвал с незаконными мигрантами

На васильевском острове мигранты устроили незаконное жилье в подвале многоэтажки.

Правоохранительные органы нашли толпу незаконных мигрантов, незаконно проживающих в подвале. Иностранцев из близлежащих республик обнаружили в одном из жилых многоквартирных домов на улице Опочинина на Васильевском острове.

Полиция выяснила, что подвал здания был переоборудован под жилые помещения для мигрантов. Одновременно там находились 32 человека. На 28 иностранцев составлен протокол за предоставление ложной информации о состоянии на миграционном учете. Они получат административное наказание. Еще одного “жильца” привлекут к ответственности за нелегальный въезд на территорию России. Трое мигрантов не имели при себе никаких документов, удостоверяющих личность. Их направили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.