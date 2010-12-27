Петербургская полиция и байкеры приняли участие в мотопробеге

В Петербурге полицейские вместе с байкерами возложили цветы у обелиска "Участники десанта".

В Петербурге сотрудники полиции проехали с мотоциклистами в одной колонне, чтобы почтить память советских солдат, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Пресс-служба городского УМВД сообщает, что мотопробег стартовал с посещения мест боевой славы в Красносельском и Петродворцовом районах.

Байкеры из мотоклуба OST MC вместе с полицейскими возложили цветы и отслужили молебен около обелиска "Участники десанта". Именно на этом месте в годы противостояний фашистским захватчикам морские силы СССР защищали земли, чтобы противник не пробрался в город.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти и Петербургу