Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Петербургская полиция и байкеры приняли участие в мотопробеге
Сегодня, 13:03
0
Shdaria
152

Петербургская полиция и байкеры приняли участие в мотопробеге

0
 
 

В Петербурге полицейские вместе с байкерами возложили цветы у обелиска "Участники десанта".

В Петербурге сотрудники полиции проехали с мотоциклистами в одной колонне, чтобы почтить память советских солдат, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Пресс-служба городского УМВД сообщает, что мотопробег стартовал с посещения мест боевой славы в Красносельском и Петродворцовом районах.

Байкеры из мотоклуба OST MC вместе с полицейскими возложили цветы и отслужили молебен около обелиска "Участники десанта". Именно на этом месте в годы противостояний фашистским захватчикам морские силы СССР защищали земли, чтобы противник не пробрался в город. 

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ленобласти и Петербургу

 

Теги: мотобпробег в спб , новости петербург , новости спб , потопробег с полицейскими
Категории: Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5