Полиция Петербурга усилит патрулирование у Думской башни из-за жалоб на музыкантов

Основанием для этого стали срывы занятий в музыкальной школе имени Римского-Корсакова. Депутат Андрей Рябоконь надеется, что полиция будет пресекать незаконные концерты на месте.

Полиция Центрального района Петербурга получила указание приблизить посты и маршруты патрулирования к домам 1-3 и 4 на Думской улице, где часто выступают уличные музыканты. Причиной стали жалобы на то, что громкая музыка срывает занятия в школе имени Римского-Корсакова. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь со ссылкой на ответ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Депутат отметил, что полиция ориентирована на недопущение выступлений музыкантов на Думской улице. Он выразил надежду, что полиция будет пресекать незаконные концерты на месте, а музыканты найдут другие законные локации. Ранее к депутату обратились недовольные родители, чьим детям мешала громкая уличная музыка. После этого две точки на Думской исключили из перечня разрешенных мест для уличных выступлений.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Пулковском шоссе автобус насмерть сбил выбежавшего на дорогу мужчину.

Фото: Piter.TV