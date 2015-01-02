Полиция Москвы пресекла продажу освобождающих от вакцинации фиктивных справок

Число зараженных в стране превысило 5,4 млн человек.

Сотрудники правоохранительных органов в Москве предотвратили несколько случаев продажи поддельных справок, освобождающих от вакцинации. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В поддельных документах было указано, что у пациента высокое количество антител к коронавирусной инфекции, а также были указаны противопоказания к прививке. Курьеров задержали.

На данный момент в РФ зарегистрировано более 5,4 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончалось 132 064 пациента. Всего в стране прививку от вируса сделали 36 970 273 россиян.

Видео: МВД России