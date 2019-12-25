Полиция Фрунзенского района разыскивает 8-летнюю девочку

Утром в понедельник, 17 февраля, школьница вышла из дома и не вернулась. Ребенка разыскивает полиция Фрунзенского района.
Девочка ушла на занятия около 10 часов утра из дома №51 корпус 3 по Южному шоссе. На вид ребенку 7-8 лет, рост 122 сантиметра, худощавое телосложение и длинные темно-русые волосы.
Петербурженка была одета в белую шапку с двумя помпонами, розовую куртку с меховым капюшоном, бордовые штаны от комбинезона и бордовые сапоги.
В случае, если вы имеете какую-либо информацию о местоположении пропавшей, правоохранители просят обратиться в УМВД РФ по Фрунзенскому району.
Фото: pixabay.com , ГУ МВД по Петербургу и области
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