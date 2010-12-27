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Полиции Петербурга приказали жестко подавлять митинг на Марсовом поле 7 октября
Сегодня, 9:04
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lesjasap
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Полиции Петербурга приказали жестко подавлять митинг на Марсовом поле 7 октября

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По сообщению “Интерфакса”, полиция Санкт-Петербурга получила указание жестко пресекать незаконные действия во время митинга на Марсовом поле 7 октября. 
 
По сообщениям авторитетных источников, дано разрешение на те же самые меры, которые были проведены 12 июня. На провокации сотрудники спецслужб будут решительным образом отвечать.
 
Напомним, что оппозиционные акции протеста прошли по всей стране 12 июня. Из них только некоторые были согласованы с правительством. В Петербурге митинг не был санкционирован. В нем приняли участие около десяти тысяч человек. В результате проведения акции правоохранительными органами были арестованы 500 человек, из которых 73 - несовершеннолетние.
Теги: митинг , указ свыше
Категории: Новости СПб

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