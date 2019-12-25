Полицейского отправили под стражу после избиения и ограбления человека в Петербурге

Несколько дней назад его задержали.

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу оперуполномоченного, который подозревается в превышении полномочий, грабеже и служебном подлоге. Подсудимый просил домашний арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что не позднее 25 августа 2020 Сергей Иванченко совместно с другими неустановленными сотрудниками УМВД нанесли М. не менее трех ударов по телу и голове. Потерпевший получил черепно-мозговую траву. Инцидент произошел в подъезде дома в Дмитровском переулке. После этого соучастники забрали у своей жертвы банковскую карту и сняли с нее 13 тыс.рублей. Чтобы скрыть происшествие, Иванченко с коллегами составили в отношении М. протокол об административном правонарушении, которого тот не совершал.

Оперуполномоченного группы УР 53 ОП задержали 19-го октября. До 5 декабря 2020 он будет находиться под стражей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцев, вышедших на митинг в поддержку Беларуси, оштрафовали.

Фото: Piter.TV