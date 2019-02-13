Полицейские задержали подозреваемую в убийстве 14-летней давности

53-летняя женщина скончалась в больнице от отравления.

Полиция задержала подозреваемую в совершении убийства 14-летней давности. По версии следователей, женщина вместе с напарником накормили потерпевшую лекарствами, после которых она потеряла сознание. Затем ее обокрали и бросили во дворе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Тело женщины обнаружили 20 февраля 2008 год во дворе дома на улице Мира. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. Потерпевшая скончалась от переохлаждения и многочисленных травм. Экспертиза показала, что смерть наступила от острого отравления смесью лекарственных препаратов и алкоголя. Кроме того, вещи женщины были похищены. Полиция возбудила два уголовных дела об убийстве и разбойном нападении.

Подозреваемую задержали 1 июня 2022 года в квартире на Гжатской улице. 39-летняя женщина была ранее судима. Ее предполагаемый напарник умер 3 года назад. Сейчас предполагаемую злоумышленницу задержали.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге полицейские задержали двоих подростков за езду на угнанном автомобиле.

Фото: Piter.tv