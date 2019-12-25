В Ленобласти задержали подозреваемого в краже гаража с машиной внутри

Мужчина сдал объект в пункт приема металлолома без ведома хозяйки.

В минувший понедельник, 5 октября, в полицию Ленобласти обратилась 52-летняя жительница поселка Ушаки Тосненского района. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина лишилась гаража со стоящим внутри автомобилем "ВАЗ".

Отмечается, что женщина оценила ущерб от крупной пропажи в 80 тысяч рублей. В тот же день полиция оперативно задержала подозреваемого вора, которым оказался 37-летний неработающий и ранее судимый местный житель. Как выяснилось, еще в июне злоумышленник решил присвоить себе чужой гараж и позвонил в тосненскую компанию по приему металлолома. Прибывшие работники компании демонтировали предложенный к покупке гараж и забрали автомобиль, лом отвезли в пункт приема металла. Воришка обогатился на 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчину поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото: Piter.TV