Жена сотрудника "Газпрома" лишилась Genesis за 2,2 млн рублей

По факту кражи автомобиля возбудили уголовное дело.

В пятницу, 17 сентября, в дежурную часть полиции Приморского района Петербурга обратился мужчина 1988 года рождения, работающий в ОАО "Газпром Нефть". Он заявил об угоне люксового автомобиля марки Genesis G70, принадлежащего его жене. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, машина была припаркована во дворе дома №3 на Ушаковской набережной. Неизвестный похитил автомобиль в период с 19:30 16 сентября до 8 утра 17 сентября. Сумма ущерба составила 2,2 млн рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщика разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что маляр из Петербурга украл машину у работодателя и попытался скрыться от полиции.

Фото: Piter.TV