Поле стадиона на Крестовском собираются выкатить в декабре

Стало известно, когда планируют выкатить поле стадиона на Крестовском острове. К 20 декабря Смольный собирается разобрать медиагородок у арены, а на его место вывезти газон.

"Оргкомитет Россия-2018" согласовал с представителями Международной федерации футбола демонтаж медиагородка у стадиона на Крестовском острове. Разобрать строения планируют до 20 декабря. Сразу же после этого собираются вывезти из-под купола выкатное поле.

Как сообщает "Фонтанка", о демонтаже медиагородка оргкомитет договорился с представителями ФИФА на совещании в начале октября. Приступить к разбору всего планируют в первые дни зимы. Позже его заново соберут, но уже около паркинга.

Ранее Piter.tv передавал, что Комстрой запросил в бюджете 400 млн рублей на перенос медиацентра на Крестовском острове.

Фото: Instagram / elvirochka1995