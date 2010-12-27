Показ фильма "Пятый элемент"

Комедийно-фантастическая история с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

Комедийно-фантастический фильм Люка Бессона "Пятый элемент" вновь покажут на большом экране. Картина была представлена в 1997 году, но история о загадочной Лилу и Корбене Далласе остается популярной до сих пор.

Герой Брюса Уиллиса не подозревал, что работа в такси станет для него квестом по спасению мира. Одна из пассажирок, Лилу (Милай Йовивич) оказывается ключевым звеном в борьбе с Абсолютным Злом. Девушка является Пятым элементом, но чтобы спасти планету, необходимо найти оставшиеся четыре.

Фильм покажут на языке оригинала (английском) с русскими субтитрами.

Место: киноцентр "Родина" (Караванная, 12)

Цена: 400 рублей

Фото: artpokaz.com