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Показ фильма "Пятый элемент"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Показ фильма "Пятый элемент"

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Комедийно-фантастическая история с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

Комедийно-фантастический фильм Люка Бессона "Пятый элемент" вновь покажут на большом экране. Картина была представлена в 1997 году, но история о загадочной Лилу и Корбене Далласе остается популярной до сих пор. 

Герой Брюса Уиллиса не подозревал, что работа в такси станет для него квестом по спасению мира. Одна из пассажирок, Лилу (Милай Йовивич) оказывается ключевым звеном в борьбе с Абсолютным Злом. Девушка является Пятым элементом, но чтобы спасти планету, необходимо найти оставшиеся четыре. 

Фильм покажут на языке оригинала (английском) с русскими субтитрами. 

Место: киноцентр "Родина" (Караванная, 12)

Цена: 400 рублей

Фото: artpokaz.com

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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