Показ фильма "Манхэттен" Вуди Аллена в кинотеатре "Ленинград Центра"

Культовый чёрно-белый фильм о непростой жизни нью-йоркских интеллектуалов.

Одному из самых популярных фильмов Вуди Аллена в этом году исполнилось 40 лет. Специально для серии юбилейных показов по всему миру картину перевыпустили в 4К-разрешении.

"Манхэттен" – фильм о любви в Нью-Йорке и к Нью-Йорку, родному городу режиссёра. Главный герой – пожилой сценарист, которого играет сам Вуди Аллен. Его настиг кризис среднего возраста, он постоянно сомневается и колеблется, путается. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами.

Место: Шоу-пространство "Ленинград Центр", ул. Потёмкинская, д. 4

Цена: 750 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: кадр из фильма