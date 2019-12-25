Поисковики нашли 17 останков красногвардейцев на Синявинских высотах

Поисковые работы начались 3 августа.

Поисковым отрядам Центра патриотического воспитания молодежи "Дзержинец" удалось обнаружить останки 17 солдат Красной армии. Их нашли во время работ в окрестностях Синявинских высот, сообщила пресс-служба Смольного.

Было установлено, что красноармейцы погибли в ходе битвы за Ленинград. Работы проходят с 3 августа. В них принимают участие поисковики из Петербурга, Ленинградской и Московской областях, Самарской области и Республики Беларусь.

Каждый поисковик должен уметь работать с военными картами, обращаться с взрывоопасными предметами и элементами вооружения, знать основы первой доврачебной помощи, поэтому очень важно проводить мероприятия, направленные на повышение грамотности и обмен опытом среди участников поисковых отрядов. сказал руководитель поискового отряда "Рейд" Евгений Петерс.

Ранее поисковики нашли несколько человеческих останков в Пушкинском районе.

Фото: gov.spb.ru