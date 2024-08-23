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Спасатели всю ночь искали семью с ребенком на Ладожском озере 23 августа

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К утру двое мужчин были обнаружены в лодке в акватории озера, а девушка и ребенок находились в рыбацком домике на островке.

На Ладожском озере накануне, 22 августа, прошли поисковые работы. В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о четырёх людях, не вернувшихся с рыбалки. Среди них находился и ребенок. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

На помощь пострадавшим пришли спасатели поисково-спасательных отрядов города Шлиссельбург и города Новая Ладога. Семью искали всю ночь. 

К утру двое мужчин были обнаружены в лодке в акватории озера, а девушка и ребенок находились в рыбацком домике на острове Птинов. Они никак не пострадали. 

Спасательная операция осложнилась рельефом острова, из-за которого спасатели не могли эвакуировать пострадавших с него. Но к 11 утра операция по спасению была успешно завершена, новоладожские спасатели эвакуировали пострадавших в г. Новая Ладога.

Пресс-служба аварийно-спасательнйо службы Ленобласти

Ранее мы писали, что двоих заблудившихся искали  ночью в Ленобласти.

Видео: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: ладога, ленобласть, потерялась семья, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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