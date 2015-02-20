Двоих заблудившихся искали сегодня ночью в Ленобласти

Двоих заблудившихся искали сегодня ночью в Ленинградской области. Об этом рассказала Аварийно-спасательная служба ЛО.

Первая заявка поступила спасателям поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога. Спасатели проводили поисковые работы в лесном массиве около деревни Хвалово Волховского района. Дежурная смена обнаружила женщину и вывела из леса.

На вторые поиски выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Приозерск. В лесном массиве около посёлка Саперное заблудилась пожилая женщина. Спасатели обнаружили пострадавшую, вывели и передали родственникам.

Ранее на Ладожском озере спасатели вытащили из воды выпавшего из лодки мужчину.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО