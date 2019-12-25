На Ладожском озере спасатели вытащили из воды выпавшего из лодки мужчину

От медицинской помощи пострадавший отказался.

Сегодня в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение о том, что мужчина выпал из лодки в акваторию Ладожского озера в районе деревни Креницы. Подробности спасательной операции рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

На место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.

Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили его в Новую Ладогу. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО