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На Ладожском озере спасатели вытащили из воды выпавшего из лодки мужчину
Сегодня, 8:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Ладожском озере спасатели вытащили из воды выпавшего из лодки мужчину

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От медицинской помощи пострадавший отказался.

Сегодня в аварийно-спасательную службу области поступило сообщение о том, что мужчина выпал из лодки в акваторию Ладожского озера в районе деревни Креницы. Подробности спасательной операции рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

На место происшествия прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога.

Спасатели извлекли пострадавшего из воды и доставили его в Новую Ладогу. От медицинской помощи пострадавший отказался.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: ладожское озеро, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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