На Ладожском озере спасатели доставили на берег двух мужчин

У них в лодке сломался мотор.

Спасатели вызволяли из беды двух мужчин, которые застряли на Ладожском озере и не смогли вернуться на берег. Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

Вечером 14 мая в аварийно-спасательную службу Ленобласти поступило сообщение о том, что двое мужчин из-за поломки мотора на лодке не могут вернуться с акватории Ладожского озера в районе деревни Кобона.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург обнаружили пострадавших и доставили их к берегу.

Ранее спасатели в Лодейном Поле спасли собаку, провалившуюся в мусорный контейнер. На улице Ударников собака провалилась в мусорный контейнер. К месту происшествия приезжали спасатели города. Питомца извлекли из западни и отпустили на волю, поскольку хозяина не установили.

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти