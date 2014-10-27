Петербурженка отправится в тюрьму на 7 лет за хищение ребенка

Похитительницу ребенка в Петербурге приговорили к семи годам колонии.

В Петербурге суд вынес приговор для Натальи Федоровой в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. Женщина обвиняется в хищении ребенка. Кроме того, утвержден гражданский иск на сумму 200 тысяч рублей.

Известно, что заседание суда походило в закрытом режиме, для журналистов вход был воспрещен. Сама Федорова обвинила представителей СМИ в необъективности. Отметим, что в суде отсутствовали родители похищенного ребенка, за них выступал прокурор.

По данным следствия, днем 2 февраля 46-летняя преступница похитила коляску с ребенком из помещения школы № 416 в Петергофе. Затем коляска была обнаружена в Стрельне, но уже пустая. Спустя некоторые время Наталья Федорова была задержана у станции метро "Автово".

В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок не пострадал, его доставили родителям. Федорова обвиняется по стать "похищение человека". Напомни, ранее злоумышленница была неоднократно судима.