Погрузка на железной дороге в Петербурге в этом году увеличилась на 14,6%

В августе на железнодорожных станциях Северной столицы погружено около 468 тыс. тонн грузов (+4,9%).

В границах Петербурга в январе-августе 2022 года погружено более 3,9 млн тонн различных грузов (+14,6%). Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

В том числе в границах города были погружены: черные металлы – 438 тыс. тонн (рост в 1,5 раза); лом черных металлов – 360,3 тыс. тонн (рост в 2,8 раза); нефть и нефтепродукты – 69,5 тыс. тонн (рост в 11 раз); удобрения – 63,5 тыс. тонн (рост в 4 раз); продукты перемола – 31,7 тыс. тонн (рост в 1, 4 раза).

В августе на железнодорожных станциях Северной столицы погружено около 468 тыс. тонн грузов (+4,9%).

Также стало известно, что в Петербурге с 23 сентября изменится график движения пригородных электричек.

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