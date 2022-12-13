Метеоролог рассказал о скором потеплении в Москве

Несмотря на объявление о жёлтом уровне опасности, погода в столице в основном будет хорошей.

В течение текущей недели в Москве станет теплее, кроме того, над столицей пройдут небольшие дожди. Об этом телеканалу "360" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Специалист отметил, что ко Дню весеннего равноденствия (21 марта) средняя температура воздуха в городе зафиксируется на отметке выше нуля градусов. С этого времени в Москве начнётся астрономическая весна, а с каждым днём температура будет только повышаться. По информации прогностического центра, сейчас максимальная дневная температура воздуха в столице составляет +7…+9 градусов. К концу недели показатель уже вырастет до +10…+12 градусов. Хорошую погоду Шувалов объяснил тем, что основные циклоны прошли гораздо севернее Москвы и Петербурга по траектории с юго-запада и юга Скандинавии на север Архангельской области.

У нас нормальный умеренный ветер. Хорошая теплая погода с несильным ветром и небольшими дождями, но они больше ко второй половине недели будут относиться – со второй половины дня среды, в четверг, пятницу небольшой перерыв, в субботу и воскресенье тоже пройдут небольшие дожди. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцев в конце марта ожидает похолодание.

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы