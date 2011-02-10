Грозы и град: холодная погода не покинет Петербург в середине недели

Воздух прогреется максимум до +15...+17 градусов, в некоторых районах ожидается температура от +13 до +18 градусов.

Северную столицу сегодня ожидает прохладная и облачная погода, обусловленная влиянием тыловой части циклона, расположившейся над северной частью Карелии. В течение дня возможны кратковременные осадки — дождь, местами сильный с грозой, а также локально вероятен град. Из-за недостатка солнечной активности температура опустится на 3–4 градуса ниже климатических показателей. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется максимум до +15...+17 градусов, в некоторых районах ожидается температура от +13 до +18 градусов. Западный ветер усилится до 5–10 метров в секунду, временами порывистый. Атмосферное давление останется слегка пониженным — около 757 мм рт. ст.

К четвергу днем облака рассеются, существенных осадков не предвидится. Ночью воздух остынет до +9...+11°C, днем потеплеет до +17...+19°C.

Фото: Piter.TV