Погода в Петербурге резко ухудшится 17 июля

Столбики термометров покажут +22…+24°

В понедельник, 17 июля, над Петербургом будет проходить холодный атмосферный фронт, который заставит горожан забыт о вчерашней жаре. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня ожидается облачность с прояснениями, а в первой его половине пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Столбики термометров покажут +22…+24°, в Ленобласти +21…+26°.

Порывы западного и северо-западного ветра достигнут 4–9 м/с. Атмосферное давление начнёт понижаться и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Фото: Piter.TV