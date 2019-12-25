Весенняя погода сохранится в Петербурге 14 апреля

Температурные показатели составят около +15...+17°C в городе и +12...+17°C в области.

Петербург 14 апреля окажется под влиянием западного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, а ближе ко второй половине дня возможны кратковременные дожди. Однако осадки не помешают сохранению теплой погоды, соответствующей началу мая, информируют синоптики "Фобос".

Температурные показатели составят около +15...+17°C в городе и +12...+17°C в области.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, с порывами. Атмосферное давление начнет снижаться до отметки 756 мм рт. ст., что несколько ниже нормы.

Ранее мы сообщили о том, что аисты вернулись в Ленинградскую область. Их появление стало добрым знаком для местных экологов и символом благополучия природы региона. В этом году птиц заметили на привычных местах . Их прилёт — это всегда событие. Аисты селятся здесь уже несколько лет подряд.

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Фото: Piter.TV