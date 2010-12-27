Погода на 28 апреля: в Петербурге дождь и +12 градусов

В ГУ МЧС предупредили о погоде на 28 апреля.

Специалисты рассказали о погоде на рабочую субботу. По данным УГМС по Северо-Западу, в Северной столице 28 апреля пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха достигнет максимально плюс 12 градусов. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Стоит ожидать облачного неба с временными прояснениями. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью в девять метров в секунду. Атмосферное давление останется в норме и не будет колебаться.

Ночью температура опустится до плюс пяти градусов по Цельсию.

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