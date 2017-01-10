Погибший в метро петербуржец пролежал в тоннеле 9 часов

Тело мужчины было обнаружено на перегоне станций.

Утром в понедельник, на перегоне станций "Международная" – "Шушары" обнаружили тело молодого мужчины. СК начал проверку по факту гибели Дмитрия Иванова.

Как сообщает издание "Петербургский дневник", тело 22-летнего петербуржца пролежало 9 часов после гибели под контактным рельсом. Выяснилось, что парень был экстремалом, работал в трамвайном парке, окончил техникум. Погибший хотел прокатиться на крыше движущегося поезда. В соцсетях следователи обнаружили фотографии, как он ездил на перегонах между "Московской" и "Звездной", "Шушарами" и "Дунайской", "Дунайской" и "Проспектом Славы".

По версии следствия, парень зашел в метро около 12 часов ночи, сел на поезд до "Шушар" и дождался, когда в вагоне никого не будет, снял рюкзак и открыл двери специальным ключом. Предполагается, что парень мог удариться головой о гермодвери – эти конструкции проходят вплотную к верхней кромке вагона. Удар о гермодвери на полной скорости может привести к мгновенной смерти.

Машинисты долго не могли заметить тело, потому как оно свалилось с крыши и упало под контактный рельс.

Ранее мы писали, что погибший в петербургском метро "зацепер" снимал видеоблог.

Фото: Piter.TV