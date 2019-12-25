Погиб водитель "Фольксвагена", столкнувшегося с "Феррари" в Петербурге

По факту происшествия проводится проверка.

Появилась информация о состоянии здоровья водителя автомобиля "Фольксваген", попавшего в ДТП с люксовым "Феррари" в Петроградском районе Петербурга 7 июня. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, возрастной мужчина скончался от полученных травм.

"Поло" с водителем (65 лет на вид) за рулем при повороте не предоставил преимущество в движении и не смог избежать столкновения с "итальянцев", за рулем которого был мужчина 42 лет. 31-летняя пассажирка в "Фольксвагене" получила легкие травмы, водитель "Феррари" – средние, а находившийся за рулем "немца" мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Piter.tv