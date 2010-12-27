Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях в Финляндии.

В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что поезда "Аллегро"на сутки прекратят курсировать между Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Так, сообщение не будет работать в обоих направлениях 22 июня. Это связано с ремонтными работами на железнодорожных путях в Финляндии.

В организации отметили, что пассажиров просят учитывать эту информацию, когда они будут приобретать билеты в Суоми или из Финляндии в Северную столицу.

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