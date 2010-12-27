От "Адмиралтейской" до "Спортивной" начнет курсировать ночной поезд

В Петербурге с конца апреля запустят ночной поезд. Удобный транспорт будет доступен до 15 ноября.

В Санкт-Петербурге с 30 апреля начнет курсировать поезд-шаттл от станции метро "Адмиралтейская" до "Спортивной". Пресс-служба петербургского метрополитена сообщает, что следование транспорта организуют по праздничным и выходным дням с 01.00 до 03.00. Однако будут и дни - исключения, когда подземка переводится на круглосуточный режим работы.

Отмечается, что жители и гости города смогут воспользоваться ночными поездами только до 15 ноября 2018 года. Стартовать составы будут от "Адмиралтейской" с 01.00, промежуток между поездами составит 20 минут. От "Спортивной" составы начнут ходить с 01.10.

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