Подведены итоги совещания по газификации с участием жителей ЖК "Кивеннапа"

Переговоры по газификации кварталов в микрорайоне ЖК "Кивеннапа-Север" прошли успешно.

14 июля в комитете по ТЭК Ленинградской области прошло совещание с участием жителей микрорайона "Кивеннапа-Север", представителей администрации МО "Первомайское сельское поселение", АО "Газпром газораспределение ЛО". Рассматривался вопрос газификации 15,17,19 кварталов микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

По итогам встречи принят ряд решений:

В частности АО "Газпром газораспределение ЛО" будет подготовлен предварительный расчет стоимости завершения строительства объектов газоснабжения 15,17,19 кварталов. Проектная и исполнительная документация по вышеуказанным объектам будет затребована администрацией Первомайского поселения у ООО "Лад".

Также в ходе совещания разъяснено, что выделение денежных средств областного и местного бюджета невозможно. Информация размещена на официальном портале МО "Первомайское сельское поселение" Выборгского района.