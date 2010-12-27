“Тотальный диктант” написали более 227 тысяч человек

По предварительным данным около 3-4% участников получили пятерки.

Подведены итоги ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант". Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

В этом году в акции приняли участие более 227 тысяч человек: около 171 тысячи из них россияне. Диктант проводили на 3243 очных площадках. Также текст написали двое космонавтов Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, 19 полярников, сотрудники атомного ледокола "Ленин". В тройку лидеров по числу участников вошли Москва (более 20 тысяч человек), Петербург (10 тысяч человек), Новосибирск (более 7 тысяч).

"Тотальный диктант" этого года состоял из трех текстов. Все они являются частью новой книги писательницы Гузель Яхиной. Она должна выйти в продажу через месяц.

Сообщается, что текст был непростым. По предварительным данным около 3-4% людей получили пятерки. Многие работодатели приглашают отличников на работу.

Напомним, что "Тотальный диктант" - это ежегодная образовательная акция, в которой могут принять участие все желающие. Цель проекта - дать возможность каждому человеку проверить свои знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Фото: Piter.TV