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Названа разница в зарплатах голливудских актеров и актрис

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Доход артистов зависит от нескольких факторов.

Экономисты подсчитали разницу между зарплатами голливудских актеров и актрис. Исследование провели сотрудники университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера, сообщили The Guardian.

Специалисты проанализировали период с 1980 по 2015 год. Они считали зарплату 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах. В результате выяснялось, что разница составляет около 1,1 миллиона долларов за один фильм.

Отмечается, что доход артистов зависит от нескольких факторов – жанра фильма, возраста, популярности и наград.

Видео: YouTube

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Категории: Тема дня,

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