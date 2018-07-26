На скалодроме по Софийской 17-летний подросток разбился насмерть

Врачи не смогли спасти ребенка из-за тяжести полученных травм.

На Софийской улице, 14 днем 25 июля на территории скалодрома разбился молодой петербуржец. Подросток упал с большой высоты, не удержавшись на тросе. Об этом сообщает "Петербургский дневник". На место были вызваны медики, но спасти 17-летнего юношу не удалось. Врачи скорой помощи забрали пострадавшего в пятую детскую городскую больницу прямо в операционную. У пациента диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб мозга. По предварительным сведениям от очевидцев, мальчик упал с высоты в семь метров.

По адресу, по которому произошла трагедия, зарегистрирована компания "Энергия высоты". Она предоставляет услуги экстрим-парка. Организация владеет крупнейшим скалодромом в России с 17-метровой стеной и 68-ю дорожками для лазанья. По достижению 14-летнего возраста дети могут находиться там без сопровождения взрослых.

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