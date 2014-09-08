Подросток рассказал следствию о гибели матери в петербургской квартире на Ржевке

В Петербурге загоревшаяся квартира привела к раскрытию семейной трагедии.

Экстренные службы получили сигнал о пожаре в квартире в Красногвардейском районе утром "26 ноября". По данным ГУ МЧС, в двухкомнатном помещении частично обгорела кухня, возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших от огня нет.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обнаружили в квартире "46-летнюю женщину" с ранением в области шеи и "13-летнюю девочку" с резаной раной. Обеих передали медикам. Позже бригада скорой помощи констатировала смерть 46-летней женщины.

Первоначально девочка заявила о нападении неизвестного мужчины. По информации "Фонтанки", в ходе дальнейших расспросов она сообщила, что нанесла удар матери ножом. По предварительным данным, конфликт произошёл ночью, после чего девочка подожгла квартиру.

Отец ребёнка проживает отдельно и узнал о случившемся от сотрудников служб. По данным правоохранительных органов, девочка ранее уходила из дома, посещала школу нерегулярно и состояла на внутришкольном учёте.

ГУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства. Подозреваемые официально не установлены. Девочка находится в больнице и проходит проверку на причастность. Уголовная ответственность к ней неприменима в связи с возрастом — ей "13 лет".

Фото: Piter.TV