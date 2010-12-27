Подростки в Выборге ранили таксиста ножом и угнали Logan

Водителю оказали необходимую помощь на месте, а затем отпустили домой - раны оказались неглубокие, его здоровью ничто не угрожает.

Вчера, в среду, 14 марта, пассажиры такси в Выборге нанесли ножевые ранения таксисту Renault. После чего у водителя отобрали авто. Однако попытки преступников сбежать оказались тщетны. Об этом сообщает сетевое издание "Мойка78".

Нападение произошло около 4 часов утра 13 марта у дома 16 по улице Крутой. Пассажиры ударили в грудь 57-летнего водителя ножом, отобрали у него 1500 рублей и два мобильных телефона. Мужчина скрылся, а преступники попытались уехать на его иномарке, но не справились с управлением. Горе-водители врезались в столб освещения, а потом решили бросить авто и скрыться пешком.

К счастью, машина скорой помощи прибыла на место оперативно, осмотрев потерпевшего были выявлены колото-резаные раны. Водителю оказали необходимую помощь на месте, а затем отпустили домой - раны оказались неглубокие, его здоровью ничто не угрожает.

По подозрению в преступлении задержали 18-летнего автомойщика и его безработного приятеля 2002 года.

Источник: сетевое издание "Мойка78"