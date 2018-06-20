В Петербурге госпитализировали школьника после спарринга на тренировке по боксу

Парень попал в больницу с ушибом головного мозга и мозжечка.

Поздно вечером 20 апреля в 12-е отделение полиции поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики сообщили о госпитализации 16-летнего подростка, ученика 9 класса.

По словам источника в правоохранительных органах, молодого человека госпитализировали из спортивного комплекса "Экстраспорт" на Пражской улице. Отец пострадавшего рассказал, что его сын не успел уклониться во время спарринга на тренировке по боксу и получил по голове. Школьник был в перчатках, но без шлема.

Юношу увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и мозжечка.

Семья благополучная, на учете в органах опеки не состоит. Выясняются обстоятельства случившегося. Ведется расследование.

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Фото: Piter.TV