Трехлетний мальчик отравился таблетками от давления на Искровском

Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге трехлетний малыш наелся таблетками от давления. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Мальчика увезли в детскую городскую больницу №5 из квартиры на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга около семи часов вечера 20 апреля.

У ребенка 2015 года рождения острое пероральное отравление. Родители рассказали, что часом ранее их сын проглотил шесть таблеток от давления. Это произошло из-за недосмотра взрослых. Проверка продолжается.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 15-летний парень отравился парацетамолом.

Фото: Piter.TV