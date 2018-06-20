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Трехлетний мальчик отравился таблетками от давления на Искровском
Сегодня, 10:15
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nastya960

Трехлетний мальчик отравился таблетками от давления на Искровском

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Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Петербурге трехлетний малыш наелся таблетками от давления. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Мальчика увезли в детскую городскую больницу №5 из квартиры на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга около семи часов вечера 20 апреля.

У ребенка 2015 года рождения острое пероральное отравление. Родители рассказали, что часом ранее их сын проглотил шесть таблеток от давления. Это произошло из-за недосмотра взрослых. Проверка продолжается.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге 15-летний парень отравился парацетамолом.
Фото: Piter.TV

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Теги: дети, искровский проспект, отравился, таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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