Подробности: как в Выборге прошел "Фестиваль уличного кино"

В субботу, 10 августа, в Выборге прошел фестиваль уличного кино, на котором зрителям в течение двух часов показывали короткометражные фильмы.

Как рассказали организаторы фестиваля, в роли которых в этом году выступили руководители сообщества "Интересный Выборг", всего во дворе на Мира, 3 собралось не менее 200 зрителей, при этом жители близлежащих домов смотрели фильмы из окон своих квартир. Судя по отзывам (https://vk.com/vyborg_news?w=wall-3619123_569197), недовольных практически не осталось, немного расстроились только те, кому не досталось сидячих мет.

Как рассказал один из зрителей, несмотря на прохладный вечер, атмосфера в импровизированном кинозале была отличная. Те, кто пришел вовремя – сидели, а те, кто стоял – смогли сесть позже, так как после каждого фильма кто-то уходил и места освобождались.

"Прикольные фильмы. Три понравилось, остальные не плохие. С начала я стоял, потом становилось прохладнее, и с каждым фильмом кто-то уходил, но я и в какой-то момент замерз и съездил домой за курткой", - рассказал Александр.

К сожалению, из-за переноса проведения фестиваля, напомним, что он должен был пройти 3 августа, но дату проведения изменили из-за погодных условий, перед началом показа фильмов не смогла выступить выборгская кавер группа "Bloomticket".

Победителями же по итогам зрительского голосования в этом году стали фильмы: "Миллиард", "Гармония", "Интервью" , "Болванка", и "Огонь". Отметим, что в прошлом году фестиваль посетило порядка 120 человек, в этом уже большее 200, надеемся, что на следующий год зрителей станет еще больше.

Фото: социальные сети