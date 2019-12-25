Подразделение Минобороны оштрафовали за поврежденное здание XVIII века

Речь идет о Служительском флигеле на Флотской улице в Кронштадте.

В среду, 18 ноября, Кронштадтский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ФГКУ "Северо-Западное ТУИО" Минобороны России за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры проверил здание в августе 2020 года. Чиновники установили, что кирпичная кладка разваливается, на стенах заметили граффити, известняковый цоколь поврежден. Представитель структуры Минобороны в суд не явился, однако в отзыве обозначили, что в действиях состава нарушения нет, потому как за проведение ремонтных работ ответственно иное подразделение.

Однако суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что петербуржца осудили на пять лет за покушение на сбыт наркотиков.

Фото: Piter.TV