Петербуржца осудили на пять лет за покушение на сбыт наркотиков

Обвиняемый уже был неоднократно судим.

В Петербурге осудили мужчину, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фрунзеский суд установил, что обвиняемый зарегистрировался в качестве курьера на анонимной торговой площадке в интернете. В октябре 2017 года он получил 10 свертков, которые должен был разложить в тайниках. Однако совершить преступление мужчине не удалось: его задержали сотрудниками транспортной полиции рядом с железнодорожной станцией "Шушары". Мужчина уже был судим, в том числе за незаконный оборот наркотических средств.

Петербуржец получил 5 лет колонии строгого режима, также он заплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что укравшую 6 млн рублей петербурженку осудили на 3,5 года в колонии.

Фото: Piter.TV