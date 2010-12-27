Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Аквариумных рыбок Петербурга составили без 12,5 тонн китайского корма
Сегодня, 16:15
0
Asyaromanenkova
149

Аквариумных рыбок Петербурга составили без 12,5 тонн китайского корма

0
 
 

Сотрудники Управления Россельхознадзора не пропустили в Северную столицу 12,5 тонн корма для рыбок. Китайскую продукцию подвела документация.

В Контейнерном Терминале морского порта Петербурга проверку Управления Россельхознадзора не прошел корм для аквариумных рыбок. 12,5 тонн груза прибыло из Китая. Замородженный корм отправили на теплоходе с предприятия WEIFANG ANJING AQUACULTURE DEV. CO., LTD.

Специалисты ведомства проверяли документы продукции. Оказалось, что у товара неправильно оформлены ветеринарно-сопроводительный сертификат. В частности, в бумагах не заполнены все необходимые пункты и не указана должность лица, оформлявшего документы.

Инспекторы Россельхознадзора приняли решение задержать груз. Информацию также отправили в Китай.

Теги: новости питера , новости спб , россельхознадзор
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5