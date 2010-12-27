Аквариумных рыбок Петербурга составили без 12,5 тонн китайского корма

Сотрудники Управления Россельхознадзора не пропустили в Северную столицу 12,5 тонн корма для рыбок. Китайскую продукцию подвела документация.

В Контейнерном Терминале морского порта Петербурга проверку Управления Россельхознадзора не прошел корм для аквариумных рыбок. 12,5 тонн груза прибыло из Китая. Замородженный корм отправили на теплоходе с предприятия WEIFANG ANJING AQUACULTURE DEV. CO., LTD.

Специалисты ведомства проверяли документы продукции. Оказалось, что у товара неправильно оформлены ветеринарно-сопроводительный сертификат. В частности, в бумагах не заполнены все необходимые пункты и не указана должность лица, оформлявшего документы.

Инспекторы Россельхознадзора приняли решение задержать груз. Информацию также отправили в Китай.