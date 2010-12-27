Подозреваемых в похищении человека транспортных полицейских отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции на водном транспорте, который подозревают в похищении человека. Мужчин отправили под стражу.

В среду, 1 ноября, Василеостровский районный суд Северной столицы принял решение об избрании меры пресечения для трех сотрудников отдела по незаконному обороту наркотиков Санкт-Петербургского линейного отдела МВД на водном транспорте. Начальника отдела Антона Боева и двух его подчиненных Владимира Груздева и Николая Лаврова подозревают в похищении человека.

Решением суда троицу отправили под стражу на полтора месяца. Они останутся в СИЗО до 13 декабря 2017 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Накануне Piter.tv сообщал, что ФСБ обыскивает полицию на водном транспорте по делу о похищении. По версии следствия, подозреваемые возили жертву в машине, пока тот не согласился отдать им деньги.