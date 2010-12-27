Подозреваемые смогут общаться с близкими родственниками без письменного разрешения следователя

Новый законопроект направлен на рассмотрение в Гос Думу

Сенатор Андрей Кутепов внес в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в статьи 17 и 18 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Сегодня подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в СИЗО и иных местах содержания под стражей, могут поговорить по телефону или встретиться с близкими родственниками только с письменного разрешения следователя или иного лица, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Следователь, согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, должен принять решение в срок до 3 суток. При этом основания отказа со стороны следователя в выдаче разрешения на телефонный разговор никаким нормативно-правовым актом не установлены, то есть следователь действует по своему усмотрению и в отказе может написать «считаю нецелесообразным»

В результате лица, находящиеся под стражей месяцами не могут увидеться даже с самыми близкими родственниками: супругом, супругой, детьми. Особенно тяжело в этом отношении женщинам.

Согласно действующему законодательству осужденные к лишению свободы, то есть лица, чья вина в совершении преступления установлена судом, вправе совершать телефонные звонки на основании письменного заявления на имя начальника исправительного учреждения. В отношении находящихся под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, то есть лиц, чья вина еще не установлена, действует более строгий разрешительный порядок в отношении телефонных переговоров. Представляется, что лицо, чья вина в совершении преступления еще не установлена судом, не может обладать меньшими гарантиями реализации установленных законом прав, чем лицо, уже осужденное к лишению свободы.

Законопроектом предлагается также увеличить количество свиданий лиц, содержащихся под стражей, до 4 в месяц. При этом реализация права обвиняемых и подозреваемых на свидания с близкими родственниками предлагается также без получения разрешения следователя или иного лица, в производстве которого находится уголовное дело, либо суда.

Важно отметить следующее: законопроектом не затрагивается положение о том, что телефонные разговоры и свидания с близкими родственниками проходят под контролем со стороны сотрудников мест содержания под стражей. Таким образом, действующий порядок обеспечения безопасности на территории мест содержания под стражей и проведения расследования по уголовному делу не изменяется. Никаких дополнительных трудностей для органов предварительного расследования не создается.

В отношении иных лиц, не являющихся близкими родственниками, разрешительный порядок телефонных разговоров и свиданий сохраняется.