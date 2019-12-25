Согласно документу, до конца месяца в регионе откроются музеи и все магазины без ограничений.

Подмосковье анонсировало новый этап снятия ограничений из-за COVID-19. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Музеи возобновят работу с 25 июня. Власти разрешат открыть магазины розничной торговли. Недавно упоминалось об открытии торговых центров. К 1 июля откроются спортивные объекты, а с 15 июля – детские лагеря.

По интерактивной карте федерального штаба по борьбе с коронавирусом, Подмосковье находится на первом этапе отмены режима самоизоляции. В области разрешены прогулки, занятия спортом, открылись непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Вашингтон отклонил запрос китайских авиакомпаний на полёт в страну.

Фото: Piter.TV