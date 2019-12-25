  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подмосковье анонсировало новый этап снятия ограничений из-за COVID-19
Сегодня, 14:14
63
RipeHarvest

Подмосковье анонсировало новый этап снятия ограничений из-за COVID-19

0 0

Согласно документу, до конца месяца в регионе откроются музеи и все магазины без ограничений.

Подмосковье анонсировало новый этап снятия ограничений из-за COVID-19. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Музеи возобновят работу с 25 июня. Власти разрешат открыть магазины розничной торговли. Недавно упоминалось об открытии торговых центров. К 1 июля откроются спортивные объекты, а с 15 июля – детские лагеря.

По интерактивной карте федерального штаба по борьбе с коронавирусом, Подмосковье находится на первом этапе отмены режима самоизоляции. В области разрешены прогулки, занятия спортом, открылись непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Вашингтон отклонил запрос китайских авиакомпаний на полёт в страну.

Фото: Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии