Подготовка Театральной олимпиады в Петербурге попала на видео

Само мероприятие начнется в 18:00.

В субботу, 15 июня, в Петербурге пройдет официальная церемония открытия Театральной олимпиады. В расположение Piter.TV попало видео с репетиции мероприятия.

Церемония пройдет на площади Островского, вокруг Александринского театра и будет проходить в формате фестиваля уличных театров. На мероприятии можно будет увидеть подвижную лодку, украшенную цветами, цирковое шоу, костюмированное представление и многое другое.

Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до 22:00. Посетить его может любой желающий. Видео: Piter.TV