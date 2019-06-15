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Подготовка Театральной олимпиады в Петербурге попала на видео

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Само мероприятие начнется в 18:00.

В субботу, 15 июня, в Петербурге пройдет официальная церемония открытия Театральной олимпиады. В расположение Piter.TV попало видео с репетиции мероприятия.

Церемония пройдет на площади Островского, вокруг Александринского театра и будет проходить в формате фестиваля уличных театров.  На мероприятии можно будет увидеть подвижную лодку, украшенную цветами, цирковое шоу, костюмированное представление и многое другое.

Мероприятие начнется в 18:00 и продлится до  22:00. Посетить его может любой желающий. Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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