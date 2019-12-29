Поддельных купюр в России стало больше на 7,4%

Фальшивками чаще оказываются крупные номиналы

Согласно данным, опубликованным Банком России, за 2019 год он выявил 41 тыс. 355 поддельных купюр в банковской системе страны. Это на 2 тыс. 851 банкноту или 7,4% больше, чем показатель 2018 года.

Чаще всего в 2019 году, по данным ЦБ, подделывали банкноты крупных номиналов. Так, например, было обнаружено 28 тыс. 668 фальшивых пятитысячных купюр. Номиналом в две тысячи - 2 тыс. 788. Тысячных поддельных купюр нашли 8 тыс. 602 штуки.

Реже всего номиналом в один рубль. В прошлом году нашли только одну такую фальшивку.

В 2019 году было обнаружено 2 тыс. 364 штуки поддельных купюр иностранной валюты. Больше всего из них долларов, евро и юаней.