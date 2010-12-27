В этом году в армию призовут 2600 петербуржцев

Четверть призывников уже получила высшее образование.

С 1 октября стартовал призыв граждан на военную службу. В этом году из Петербурга в армию планируют отправить 2600 молодых людей, сообщила пресс-служба губернатора города.

В четверг, 17 октября, в Доме офицеров прошло расширенное заседание призывной комиссии Петербурга. В рамках кампании работает призывная комиссия и 111 муниципальных образований. Лучшими призывными комиссиями по итогам общегородского конкурса стали пункты в Приморском, Красногвардейском, Выборгском и Колпинском районах.

На заседании отметили, что 20% призывников - это граждане с высшим образованием.

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