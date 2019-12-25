Церемония перезахоронения бойцов прошла под Выборгом

Жители Выборга и поселка Советский почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу.

19 сентября на воинском захоронении № 32 на станции Матросово прошла торжественно-траурная церемония перезахоронения останков бойцов и командиров 7-й стрелковой Черниговской дивизии имени М.В.Фрунзе. Об этом сообщила газета "Выборг".

Жители Выборга и поселка Советский почтили память погибших и возложили цветы к мемориалу.

Отметим, что работа с архивами и поисковой деятельностью проходит при поддержке районной администрации и совета депутатов.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборгском районе начинается периодическое протапливание.

Фото: газета "Выборг"

