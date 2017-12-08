Под Софийским мостом не смогла проскочить фура

Под Софийским мостом на этот раз застряла не "Газель", а большая фура. У машины повреждены кабина и прицеп.

На Ленсоветской дороге снова произошло любимое "глупое" ДТП. Очередная машина не смогла пройти под Софийским мостом. На этот раз в ловушку попалась не очередная "Газель", а фура. От удара грузовая машина лишилась верхней части. Прицеп покорежило,

Движение в районе было некоторое время затруднено. Сейчас фуру оттащили от самого моста, машины могут спокойно ее объехать. Водитель грузовика либо очень невнимательный, либо самонадеянный. Так как над мостом давно висит баннер, предупреждающий о том, что под переправой не сможет проехать даже "Газель".

Видео: Piter.tv